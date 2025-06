Degenze proibitive all' ospedale di San Severo | Pazienti in corsia con oltre 32 gradi

In un'epoca in cui il rispetto dei diritti dei pazienti dovrebbe essere prioritario, l'ospedale di San Severo si trova al centro di una drammatica emergenza. Con temperature che superano i 32 gradi nei reparti di lungodegenza, anziani e pazienti fragili sono abbandonati a condizioni insopportabili. Un’immagine che richiede interventi immediati per garantire dignità e sicurezza a chi si affida alle cure pubbliche. La situazione denuncia una grave criticità che non può più essere ignorata.

"Reparti roventi, pazienti fragili e anziani abbandonati al caldo: è questa la fotografia drammatica dell'ospedale di San Severo, dove nel reparto di lungodegenza si registrano temperature superiori ai 32 gradi". A denunciarlo è il consigliere regionale Napoleone Cera, che questa mattina si è.

