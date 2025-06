Decreto Sicurezza convertito in legge | blocchi stradali diventano reato penale fino a 6 anni di carcere per danneggiamenti durante cortei e manifestazioni PDF in Gazzetta Ufficiale

Il decreto Sicurezza si trasforma in legge, portando con sé un forte giro di vite contro i blocchi stradali durante manifestazioni. Ora, danneggiamenti e blocchi diventano reati penali passibili di fino a 6 anni di carcere, segnando un cambiamento significativo per chi esercita il diritto di protesta. Questa nuova normativa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, mira a garantire maggiore ordine pubblico, ma solleva anche discussioni sulla libertà di manifestare. Analizziamo insieme le sue implicazioni.

Il decreto Sicurezza è diventato definitivamente legge dopo l'approvazione al Senato con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione. Il provvedimento, già passato alla Camera il 29 maggio scorso, ha ottenuto il via libera definitivo grazie alla questione di fiducia posta dal governo.

