Debutto Flop per Pino Insegno e la sua Reazione a Catena 2025?

Amici di Mister Movie, il debutto di Pino Insegno a “Reazione a Catena 2025” non ha riscosso l’entusiasmo sperato, lasciando tutti con qualche domanda in più. I dati Auditel del preserale di Rai 1 rivelano un quadro contrastante: “Affari Tuoi” si conferma leader, mentre la nuova edizione di “Reazione a Catena” si presenta con qualche inciampo. Ma cosa riserva il futuro per questa sfida tra i colossi della televisione italiana?

Amici di Mister Movie, uno sguardo ai dati Auditel ci svela un quadro contrastante nel preserale di Rai 1! Mentre "Affari Tuoi" continua a dominare in access prime time, per la nuova edizione di "Reazione a Catena", condotta da Pino Insegno, il debutto non è stato dei più brillanti, lasciando aperti interrogativi sulle novità introdotte.

