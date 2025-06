De Sfroos | Questo mondo pieno di sangue ha bisogno di una cura

Sempre più, attraverso le sue canzoni, Davide Van De Sfroos ci invita a riflettere sulle ingiustizie e sui dolori di un mondo malato, sperando di accendere in ognuno di noi il desiderio di cambiare e di curare le ferite aperte della nostra società.

Davide Van De Sfroos di canzoni che raccontano le tragedia della guerra ne ha scritte più d'una. Sciuur capitan, Spara Giuann, Agata sono solo alcuni esempi all'interno di una ricca discografia all'interno che sempre trovato spazio per raccontare le ferite di questo mondo malato. Sempre più. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - De Sfroos: "Questo mondo pieno di sangue ha bisogno di una cura"

