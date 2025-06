De Bruyne salva il Belgio e si avvicina al Napoli come sa fare lui | con un gol decisivo VIDEO

che la sua magia non si ferma mai. Con un sinistro al volo al minuto 88, De Bruyne ha scritto un'altra pagina di puro talento, avvicinandosi sempre più al sogno napoletano. Il suo nome ora risuona come il grande protagonista di questa stagione, pronto a portare la sua classe sotto il Vesuvio. E il bello è… che il suo futuro partenopeo sembra ormai scritto.

De Bruyne salva il Belgio e si avvicina al Napoli come sa fare lui: con un gol decisivo. Ci pensa De Bruyne. Come sempre. È lui, ufficiosamente annunciato calciatore del Napoli, l’uomo partita del Belgio contro il Galles. È lui, al minuto 88, a segnare il gol vittoria. Il gol del 4-3 dopo che il Belgio si è fatto raggiungere dal 3-0 al 3-3. Di sinistro al volo. Ora, De Bruyne è atteso a Napoli. È stato ancora una volta decisivo. Il bello è andato sul 3-0, Lukaku ha segnato il gol del vantaggio su calcio di rigore. Tre a zero dopo 27 Minuit. Poi il Belgio si è addormentato. Da 3-0 a 3-3. Fino al minuto 88. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it