De Bruyne l' artista dell' assist| il genio belga è nato per servire i compagni

le singole magie, ma sulla sua capacità di leggere il gioco con anticipo, anticipando ogni movimento. Kevin De Bruyne non è solo un centrocampista, è l'artista dell’assist, un vero maestro nel creare opportunità e ispirare le sue squadre. Mentre il Napoli attende con trepidazione la firma ufficiale, è il momento di scoprire perché il suo arrivo rappresenta un vero e proprio salto di qualità per il campionato italiano.

Mentre il Napoli e i suoi tifosi attendono gli ultimi dettagli burocratici per l'annuncio ufficiale, vale la pena fermarsi e analizzare la grandezza del giocatore che sta per sbarcare in Serie A. Perché parlare di Kevin De Bruyne significa parlare di un genio che ha riscritto il concetto di assist nel calcio moderno. Guardare una compilation delle sue giocate rischia di essere riduttivo. Il segreto per capire la sua unicità non è focalizzarsi su di lui, ma su chi gli sta intorno. Un suo passaggio è perfetto perché rende perfetti i movimenti dei suoi compagni. Il volto concentrato di Kevin De Bruyne prima di calciare un pallone. 🔗 Leggi su Napolissimo.it