De Bruyne al Napoli | svelato cosa bisogna attendere per l’annuncio

In casa Napoli arrivano nuove indiscrezioni sul possibile arrivo di Kevin De Bruyne, un colpo che potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Con Antonio Conte alla guida, il club punta a fare ancora meglio in Champions League e a consolidare lo scudetto conquistato di recente. Ma cosa bisogna aspettare prima di vedere De Bruyne indossare la maglia azzurra? Le risposte nel nostro approfondimento.

In casa Napoli, di fatto, ci sono ulteriori novità sul futuro di Kevin De Bruyne. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, avrà diversi obiettivi per la prossima stagione. Il primo, come ribadito dallo stesso Antonio Conte, sarà sicuramente quello di andare più avanti possibile in Champions League. Il secondo, invece, sarà ovviamente quello di difendere lo scudetto vinto più di due settimane allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari. Nel frattempo, però, tra i tifosi azzurri c'è tantissima ansia per vedere Kevin De Bruyne vestire la maglia della loro squadra del cuore. Napoli, ecco manca per veder Kevin De Bruyne per vestire la maglia azzurra: ecco gli ultimi aggiornamenti.