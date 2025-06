DCU porterà al Comic-Con solo Peacemaker mentre viene confermata la shortlist per Clayface

Al Comic-Con di San Diego, l’attesa è tutta per Peacemaker, mentre la shortlist per Clayface si fa sempre più concreta. Tuttavia, niente Superman né Supergirl: Woman of Tomorrow tra le sorprese dell’evento, lasciando intuire che il nuovo DCU di James Gunn si stia ancora preparando al grande debutto. I fan sperano in anticipazioni, ma il vero spettacolo arriverà presto, con l’uscita del film e le future rivelazioni.

THR riporta che né Superman né Supergirl: Woman of Tomorrow saranno presentati al Comic-Con di San Diego. Non sorprende che il reboot del DCU di James Gunn non riceverà molta attenzione, dato che l’evento inizia un paio di settimane dopo l’uscita del film nelle sale, ma i fan si aspettavano di vedere qualcosa del film da solista di The Girl of Steel, nonostante la sua data di uscita sia giugno 2026. Ci sono comunque buone notizie per i fan di Peacemaker. “Peacemaker avrà una grande presenza alla convention, una mossa che segnala la fiducia di DC e Max nella seconda stagione, in uscita il 21 agosto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: Comic Porterà Peacemaker Viene