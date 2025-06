DAZN lancia Undisputed lo spot globale per il Mondiale per Club FIFA 2025

Dazn svela il nuovo spot globale per il Mondiale per Club FIFA 2025, con la leggendaria voce di Michael Buffer che incita a scoprire chi sarà il campione indiscusso. Un'anticipazione emozionante che mette in evidenza la passione e l'adrenalina di uno degli eventi più attesi nel mondo dello sport. A meno di 10 giorni dall'inizio, il palcoscenico mondiale si prepara a vivere momenti indimenticabili. Restate sintonizzati: lo spettacolo sta per cominciare!

"Chi sarà il campione del mondo indiscusso?" – si chiede il leggendario annunciatore di boxe Michael Buffer, mentre DAZN, il punto di riferimento globale dello sport, "suona la campana" di "Undisputed": il super spot per il Mondiale per Club FIFA 2025. A meno di 10 giorni dall'ingresso sul palcoscenico mondiale dei più grandi c.

