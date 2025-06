Dazi negoziati Cina-Usa | a Londra nuovo round

Le tensioni tra Cina e Stati Uniti sembrano trovare un nuovo varco di dialogo a Londra, dove le delegazioni delle due superpotenze si incontrano per un altro round di negoziati. Dopo mesi di scontri e tentativi di tregua, questa riunione rappresenta un passo importante verso la distensione commerciale. Riusciranno le parti a superare le divergenze e a tracciare un percorso condiviso? La partita è ancora aperta, e il mondo osserva con attenzione.

(Adnkronos) – Cina e Stati Uniti di nuovo al tavolo dei negoziati. Dopo i colloqui di Ginevra di maggio e la telefonata tra Xi Jinping e Donald Trump, delegazioni delle due superpotenze si incontrano a Londra nel tentativo di allentare le tensioni nella guerra commerciale dopo la fragile tregua di 90 giorni nello scambio di .

