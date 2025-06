dazi al via a londra il nuovo round di colloqui usa cina

Londra si trasforma nel palco di un nuovo importante capitolo nelle relazioni internazionali, con Stati Uniti e Cina pronti a confrontarsi nuovamente sui dazi. Dopo incontri chiave a Ginevra e un dialogo telefonico tra Xi Jinping e Donald Trump, la posta in gioco è alta: mantenere viva la fragile tregua e scongiurare un escalation commerciale globale. La sfida è aperta, e il futuro delle relazioni economiche mondiali dipende da questi negoziati.

Dopo i colloqui tenuti a Ginevra a maggio e la telefonata tra Xi Jinping e Donald Trump, la Cina e gli Stati Uniti si siedono di nuovo al tavolo dei negoziati per trovare un'intesa sui dazi, vista la fragilitĂ della tregua di 90 giorni nella guerra delle tariffe intrapresa dalle due superpotenze. Il nuovo round di negoziati va in scena a Londra: le delegazioni delle due superpotenze resteranno nella capitale britannica fino al 13 giugno. Trump ha assicurato che l'incontro «avrĂ un esito molto positivo». A rappresentare gli Stati Uniti ci sono il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer.