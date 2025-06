Davide Tonelli Galliera e l' inchiesta dei Diavoli della bassa modenese | Mi misero in bocca racconti di riti satanici nei cimiteri sacrifici umani bambini costretti a torture e ogni genere di violenza Era tutto falso

Davide Tonelli Galliera, protagonista di un'inchiesta sui "Diavoli della Bassa Modenese", rivela come le accuse di riti satanici e sacrifici umani fossero pura invenzione. In "Io, bambino zero", confessa di essere stato vittima di manipolazione psicologica che ha portato a conseguenze drammatiche: famiglie distrutte, suicidi e bambini strappati dai loro affetti pi√Ļ cari. Una storia che smaschera il potere oscuro delle menzogne e le ferite di una societ√† ingannata.

«Riconosco che sono stato vittima di manipolazione psicologica» racconta nel libro Io, bambino zero. 16 famiglie disgregate, suicidi e morti improvvise, bambini allontanati per sempre dai genitori.

