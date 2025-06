Davide Magnani trionfa alla 17ª edizione della granfondo ' Il Carpegna mi Basta'

appassionati con una performance entusiasmante, conquistando la vittoria e lasciando il pubblico senza fiato. La sua determinazione e talento hanno scritto un capitolo indimenticabile di questa 17ª edizione, rendendola ancora più memorabile. Davide Magnani ha dimostrato che con passione e dedizione si può raggiungere l’eccellenza, scrivendo il proprio nome nella storia della granfondo. Un trionfo che resterà a lungo nei ricordi di tutti gli appassionati di ciclismo.

Un nome a sorpresa mette la sua firma sulla 17ª edizione della " Il Carpegna mi Basta ", la granfondo valida per il Tour 3 Regioni che ha portato oltre 500 biker a pedalare nelle Marche e in particolare sul mitico cippo dedicato alla figura dell’indimenticato Pirata. Il nome nuovo è quello di Davide Magnani (Bad Team) che ha messo tutti d’accordo con un finale d’autore sui 42 km per 1.700 metri di dislivello. Magnani ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2h13’43” staccando di 22” Lorenzo Pierpaoli (Team Cingolani Specialized) e di 47” Giacomo Sbrocca (Mondobici Fermignano). Poi un lungo intervallo fino all’arrivo di uno dei favoriti della vigilia, Leopoldo Rocchetti (Bike Therapy), quarto a 4’57” davanti a Danilo Zaccara (Team Bike Lunano) a 6’27”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it