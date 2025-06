Danny Ramirez su Captain America 4 | ‘Joaquin Torres Accetterebbe il Siero’

Danny Ramirez, volto del nuovo Falcon in "Captain America: Brave New World", svela il suo entusiasmo e le sfide del ruolo, offrendo una prospettiva avvincente sul futuro di Joaquin Torres e sulla tentazione del Siero del Super Soldato. La sua interpretazione apre un mondo di possibilità per l’evoluzione del personaggio e il destino dell’universo Marvel, lasciando i fan con tanta attesa e curiosità per ciò che verrà .

L'attore che interpreta il nuovo Falcon in "Captain America: Brave New World" offre una prospettiva affascinante sul potenziale futuro del suo personaggio e sulla tentazione del Super Soldato.

