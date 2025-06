Danneggiato dal fuoco il casotto di legno che ospitava info point e servizi igienici

Un incendio ha gravemente danneggiato il casotto di legno sul lungomare di Sciacca, un tempo punto di informazione e servizi igienici. Si resta nel mistero: si tratta di un atto doloso o di un incidente? La domanda rimane aperta, mentre le autoritĂ indagano per chiarire le cause di questo inspiegabile incendio, che ha lasciato molte domande senza risposta e un patrimonio da ricostruire.

Qualcuno ha voluto far "pulizia"? O il fuoco è "scappato" di mano? Non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme, ma il casotto di legno che un tempo ospitava un info point e servizi igienici - situato sul lungomare di Sciacca - è stato danneggiato, e anche pesantemente, da un incendio sviluppatosi.

