Daniel Lumera sulla gelosia retroattiva | Un fenomeno emotivo che genera dispersione di energie e che rivanga l’unica cosa su cui non possiamo avere controllo | il passato del nostro partner

La gelosia retroattiva, un’emozione che prosciuga le energie e rivanga ciò che non possiamo cambiare—il passato del nostro partner. Quando questa ossessione si insinua nella relazione, può minare l’armonia senza motivo apparente. Daniel Lumera sottolinea l’importanza di lavorare sulle proprie insicurezze piuttosto che tentare di controllare l’altro. Per scoprire come affrontarla e rafforzare il legame, continua a leggere.

La relazione procede a gonfie vele, quando a un certo punto, si insinua nella coppia il fantasma di uno o più ex, senza apparentemente una causa scatenante: «Se il passato del partner diventa un’ossessione, bisogna lavorare sulle proprie insicurezze e non esercitare il controllo sull’altro», commenta Daniel Lumera, che tratta l’argomento anche nel suo ultimo libro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Daniel Lumera sulla gelosia retroattiva: «Un fenomeno emotivo che genera dispersione di energie e che rivanga l’unica cosa su cui non possiamo avere controllo: il passato del nostro partner»

