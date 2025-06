Dancer in the Dark | la madre coraggio di un' indimenticabile Björk

Dancer in the Dark, la madre coraggio di Björk, torna sul grande schermo a 25 anni dalla Palma d'Oro di Cannes. Questo potente musical di Lars von Trier racconta l'emozionante storia dell'operaia Selma Ježková, interpretata dall'eccezionale artista islandese. Un mix di realismo crudo e vitalismo travolgente che cattura cuore e anima, dimostrando come il cinema possa trasformare la sofferenza in speranza. Un ritorno imperdibile per un capolavoro senza tempo.

25 anni dopo la Palma d'Oro a Cannes, torna al cinema l'acclamato musical di Lars von Trier: la struggente storia dell'operaia Selma Ježková, a cui presta volto e voce una straordinaria Björk. C'è un'intima contraddizione alla radice di Dancer in the Dark: il contrasto fra il tragico realismo della materia narrativa, inserito nell'ambientazione del sottoproletariato del Pacific Northwest degli Stati Uniti, e il vitalismo prorompente, di una gioiosità quasi infantile, sprigionato dalla sua protagonista, la giovane operaia cecoslovacca Selma Ježková. È un contrasto che costituisce uno dei principali elementi di fascino di quello che, a venticinque anni di distanza dalla sua uscita, resta probabilmente il film più elogiato nella carriera del regista danese Lars von Trier. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dancer in the Dark: la madre coraggio di un'indimenticabile Björk

In questa notizia si parla di: Dancer Dark Björk Madre

Dancer in the Dark di Lars Von Trier di nuovo al cinema il 9, 10 e 11 giugno con Movies Inspired - Preparati a vivere un'esperienza cinematografica unica: Movies Inspired riporta sul grande schermo tre capolavori di Lars von Trier, tra cui l’emozionante Dancer in the Dark.