Dallo scontro India-Pakistan è la Cina a guadagnarci

Dallo scontro India-Pakistan del 232, emerge un'altra figura strategica: la Cina, che sembra tra le grandi beneficiarie di questa tensione. In geopolitica, spesso la domanda chiave è "a chi conviene?" e in questo scenario, il contesto tumultuoso potrebbe favorire gli interessi cinesi nella regione. Dopo l’attentato di Pahalgam e lo scontro armato, è evidente come le alleanze e le strategie si rivelino più complesse di quanto appaiano, facendo emergere nuove prospettive di potere e influenza.

A volte, la domanda più importante in geopolitica è: cui prodest? — chi ne trae beneficio di contesti e sviluppo? Dopo l'attentato terroristico del 22 aprile a Pahalgam, che ha causato la morte brutale di 26 turisti indù, India e Pakistan hanno avviato una dura offensiva diplomatica. La risposta militare indiana ha provocato un breve ma pericoloso scontro armato tra due potenze nucleari, attirando l'attenzione dei media internazionali e facendo temere un'escalation. Ma mentre Nuova Delhi affrontava campagne di disinformazione e Islamabad si aggrappava a una narrativa fragile di vittoria militare, un attore si muoveva nell'ombra, silenziosamente ma con decisione: la Cina.

