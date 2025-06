Dalli a Gaza compra d’Israele! Vendi a Kiev compra da Mosca! Ma siete scemi o vi ci fate!?!

In un mondo di contraddizioni e giochi di potere, l'Italia si trova al centro di un mosaico complesso fatto di alleanze mutevoli e interessi nascosti. Mentre piangiamo per i palestinesi, firmiamo accordi che alimentano il conflitto, e con una mano vendiamo armi all'Ucraina mentre dall'altra acquistiamo gas russo. La realtà è un puzzle difficile da decifrare, e nel frattempo, i rifugiati aspettano di essere accolti... ma a quale prezzo?

Evviva l'Italia. quella che piange coi palestinesi, poi firma contratti per vendere bombe a chi li bombarda! Che dĂ le armi all'Ucraina con una mano, e con l'altra compra gas russo a manate! Una mano lava l'altra. e tutte e due ci pisciano in testa! Nel frattempo ci prepariamo ad accogliere i rifugiati palestinesi, ma tranquilli eh: qui da noi li faremo sentire a casa. SENZA corrente, SENZA riscaldamento, e magari con un bel contratto a 7 euro lordi l'ora, firmato dai sindacati che ormai trattano i lavoratori come i tovaglioli dei fast food: usa, sfrutta e straccia. E poi dicono: "Eh, ma sono accordi giĂ presi, mica si può cambiare rotta!".

