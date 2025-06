Dalle dimissioni all’esonero di Gravina | Spalletti spiazza tutti prima di Italia-Moldavia

Luciano Spalletti torna a sorprendere tutti, questa volta prima della sua ultima partita come CT della Nazionale italiana. Al Mapei Stadium, con il cuore in gola e l’emozione palpabile, si appresta a salutare gli Azzurri nel match decisivo contro la Moldavia per le qualificazioni al Mondiale 2026. La sua dedizione e passione rimarranno indelebili, lasciando spazio a un nuovo capitolo: ora tocca alla FIGC scegliere il futuro dei nostri colori.

Torna a parlare Luciano Spalletti nel pre partita di Italia-Moldavia: le dichiarazioni prima della sua ultima partita da CT della Nazionale Spalletti saluta la Nazionale. Questa sera, al Mapei Stadium, il CT guiderà per l'ultima volta gli Azzurri nel match di qualificazione ai Mondiale 2026 contro la Moldavia. A partire da domani non sarà più il Commissario Tecnico dell'Italia, con la FIGC che è già al lavoro per convincere Claudio Ranieri. Spalletti torna a parlare: le dichiarazioni dopo l'esonero (Screenshot Rai Sport) – calciomercato.it Ai microfoni di 'Sky Sport, nel pre partita del match, Spalletti ha parlato così: "Abbiamo avuto una riunione tecnica bellissima, la dovevo fare perfetta.

