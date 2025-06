Dall’Australia arrivano altri 40 carri armati Abrams per l’Ucraina

Dall’Australia arrivano altri 40 carri armati Abrams per l’Ucraina, un segnale forte di sostegno in un contesto di sfide e vulnerabilità crescenti. Nonostante le difficoltà riscontrate con i modelli più datati, il Governo australiano ha deciso di rafforzare ulteriormente la resistenza ucraina, annunciando la consegna di 49 veicoli corazzati M1A1 a Kiev. Questa scelta apre nuovi scenari e riflette la complessità della situazione sul campo.

Nonostante le difficoltà incontrate dai carri armati M1 Abrams in Ucraina, il Governo australiano ha deciso di procedere con la donazione di 49 veicoli corazzati M1A1 a Kiev, come annunciato dal primo ministro Anthony Albanese. Secondo quanto riportato da The National Interest, tale decisione arriva in un momento in cui la variante più datata di questi carri armati americani ha mostrato vulnerabilità significative sul campo di battaglia ucraino, il che solleva non pochi interrogativi sulla loro adeguatezza nel contesto del conflitto in corso. Altri Abrams per Kiev. All’inizio del 2023, gli Stati Uniti, insieme ad alcuni alleati Nato, hanno promesso di fornire a Kiev carri armati avanzati per sostenere la difesa contro la Russia. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Dall’Australia arrivano altri 40 carri armati Abrams per l’Ucraina

In questa notizia si parla di: Carri Armati Abrams Ucraina

Un presidio (ma non solo) contro l'arrivo dei carri armati e dei militari in Brianza - Un presidio si prepara a opporsi all'arrivo di carri armati e militari in Brianza, trasformando il territorio in un campo di esercitazione militare per un fine settimana.

Secondo fonti pro-#Ucraina, i carri armati Abrams, simili a quelli che l'#Italia vorrebbe acquistare, non sono adatti a un conflitto ad alta intensità poiché la canna rischia di deformarsi sparando tanti colpi. Però potrebbero fare bella mostra in parecchi eventi Partecipa alla discussione

Nonostante un titolo volutamente ambiguo, l'Australia non avrebbe potuto inviare una cinquantina di carri armati Abrams in Ucraina senza la previa autorizzazione dell'attuale amministrazione americana. Partecipa alla discussione

L'Ucraina riceve i primi carri armati Abrams: cosa cambia sul campo di battaglia - Sabato 23 settembre l’Ucraina ha ricevuto i primi carri armati Abrams M1 promessi dagli Stati Uniti. Leggi su wired.it

Abrams, i carri armati americani in Ucraina: gli Usa consegnano a Zelensky i tank M1A1, tra i più potenti al mondo - I primi carri armati americani “Abrams M1A1” sono arrivati in Ucraina. Leggi su ilmattino.it

Meno carri armati Abrams, più missili Patriot: cosa sta succedendo in Ucraina - L'esercito ucraino cambia l'utilizzo dei carri armati Abrams M1A1 forniti dagli Stati Uniti nel gennaio 2023 dopo mesi di pressioni da parte di Kiev. Leggi su today.it