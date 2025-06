Dal sovraffollamento a malattie e disturbi psichici la situazione delle carceri in regione

Il sovraffollamento nelle carceri emiliano-romagnole raggiunge livelli allarmanti, con Ferrara al 161%, seguono Bologna, Ravenna e Modena. Questa situazione non solo mette a rischio la sicurezza, ma alimenta anche l’insorgenza di malattie e disturbi psichici tra detenuti. Durante il convegno 'Cure senza confini', si sono esplorate le sfide e le innovazioni per garantire un’attenzione più umana e efficace. È urgente intervenire per migliorare le condizioni e tutelare la salute di tutti.

A Ferrara il tasso di sovraffollamento in carcere è del 161%. Una percentuale preceduta dal 164% di Bologna, e seguita dal 159% di Ravenna e dal 153% di Modena. I dati presentati nei giorni scorsi in Regione a Bologna, al convegno 'Cure senza confini. Sfide e innovazioni in Sanità penitenziaria'.

