Dal festival di circo contemporaneo alla musica degli Enerbia | a Farini torna Fuoripista

Dal 20 giugno al 3 agosto, Fuoripista trasforma l’Appennino emiliano-romagnolo in un palcoscenico incantato, unendo il fascino del circo contemporaneo e la magia della musica degli Enerbia. Un viaggio artistico che attraversa sette territori, regalando emozioni autentiche e sorprendenti. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da questa avventura culturale unica nel suo genere, capace di unire tradizione e innovazione in un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti dell’arte e dello spettacolo.

Ater Fondazione presenta la seconda edizione di Fuoripista, un viaggio artistico che da venerdì 20 giugno a domenica 3 agosto attraverserà sette territori dell'Appennino emiliano-romagnolo. Sette weekend, sette province, sette appuntamenti che porteranno il circo contemporaneo e la musica tra le.

