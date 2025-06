Dal diverbio per vecchi rancori famigliari alla coltellata | feroce corpo a corpo zio-nipote

Una tranquilla domenica estiva si è trasformata in un incubo a Levrange, frazione di Pertica Bassa, dove una lite familiare degenerata ha portato a un violento corpo a corpo con coltellata. La tensione accumulata da vecchi rancori ha scatenato un drammatico scontro tra zio e nipote, lasciando entrambi in gravi condizioni. La vicenda sconvolge la comunità: cosa può aver scatenato questa escalation di violenza?

Pertica bassa (Brescia), 9 giugno 2025 – Una calda domenica estiva si è trasformata in dramma a Levrange, frazione di Pertica Bassa, dove un violento scontro seguito a un diverbio tra zio e nipote è culminato in un ferimento con coltell o. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in via Lagrange, ha lasciato entrambi gli uomini in codice rosso, con il più giovane in prognosi riservata. Secondo i carabinieri della Compagnia di Salò la lite tra il 38enne e lo zio 72enne era iniziata già in mattinata, per poi degenerare nel pomeriggio. Il nipote avrebbe aggredito fisicamente l’anzian o, scatenando una reazione violenta: lo zio ha risposto con una coltellata, ferendo gravemente il giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it