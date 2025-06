Dal calzaturificio al Premio Estense intitolata la rotatoria a Giorgio Piacentini

Un omaggio sentito alla memoria di Giorgio Piacentini, imprenditore e filantropo stimato, che ha lasciato un'impronta indelebile nel territorio. Nella cerimonia, la rotatoria tra via Caldirolo e via Gaetano Turchi è stata ufficialmente intitolata a lui, vicino all’ex sede del calzaturificio Zenith, simbolo di eccellenza manifatturiera. Un tributo che celebra non solo la sua eredità imprenditoriale, ma anche il suo impegno civico e la passione per la comunità.

Un omaggio alla memoria dell'imprenditore e filantropo Giorgio Piacentini. Nella giornata di è stata infatti intitolata a lui la rotatoria tra via Caldirolo e via Gaetano Turchi, a pochi passi da quella che fu un tempo la sede del calzaturificio Zenith, divenuto un'eccellenza manifatturiera e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dal calzaturificio al Premio Estense, intitolata la rotatoria a Giorgio Piacentini

In questa notizia si parla di: Calzaturificio Intitolata Rotatoria Giorgio

FERRARA, INTITOLATA A GIORGIO PIACENTINI LA ROTATORIA TRA VIA CALDIROLO E VIA TURCHI - Dove sei: Homepage > Lista notizie > FERRARA, INTITOLATA A GIORGIO PIACENTINI LA ROTATORIA TRA VIA CALDIROLO E VIA TURCHI SOTTO LA SUA GUIDA, IL CALZATURIFICIO ZENITH DIVENNE ECCELLENZA NAZIONALE DEL ... Leggi su cronacacomune.it