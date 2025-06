Dakar Laia Sanz | Servirà fare pochi errori e avere fortuna

Dakar si avvicina e Laia Sanz, veterana con 15 partecipazioni, ci svela i segreti per conquistare la gloria: precisione, fortuna e una buona dose di coraggio. Con un’esperienza che spazia tra moto e auto, l’icona del rally raid alza il velo sul percorso della prossima edizione, in programma a gennaio 2026. Scopriamo insieme le sue strategie e aspettative per questa sfida epica, tra passione e adrenalina.

Intervista alla pilota spagnola, con 15 Dakar all'attivo di cui 11 in moto e 4, le più recenti, in auto. Nel 2025 ha corso assieme a Maurizio Gerini su Century CR6-T. Ai nostri microfoni, ha commentato il percorso del rally raid in programma a gennaio 2026.

