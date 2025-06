Dakar Coma | Alonso pensa di tornare quando chiuderà in F1

Dakar comincia a scaldarsi con le parole di Alonso, che sogna un ritorno nel deserto quando chiuderà la sua avventura in F1. Il cinque volte vincitore della corsa, noto anche come “il mago delle dune”, ha espresso il desiderio di rimettersi in sella dopo aver dominato le piste più impegnative. La sua passione per l’adrenalina e le sfide estreme potrebbe riportarlo presto tra le sabbie del deserto, regalando emozioni indimenticabili ai fan.

Il cinque volte vincitore in moto della corsa che si disputa ogni anno a gennaio ha parlato del possibile ritorno nel deserto del due volte campione del mondo.

