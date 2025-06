Dai vaccini all' assistenza nelle carceri prosegue l' alleanza tra i medici di base e l' Emilia Romagna

L'alleanza tra medici di base e Regione Emilia-Romagna si rafforza, consolidando un impegno condiviso per tutelare la salute di tutti. Dalla somministrazione dei vaccini alla gestione delle emergenze, questa collaborazione rappresenta un esempio di efficacia e solidarietà . Regione e medici lavorano insieme per garantire un'assistenza capillare e tempestiva, anche nelle aree più delicate come gli istituti penitenziari, dimostrando che la salute è un diritto di tutti e una priorità collettiva.

I medici di medicina generale confermano il proprio impegno al fianco della Regione Emilia-Romagna per continuare a garantire l'assistenza primaria, i servizi di emergenza sanitaria territoriale, il piano vaccinale e l'assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari.

