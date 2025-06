Dagli insulti agli agenti alla fuga contromano | scatta la denuncia

Un episodio sconcertante ha visto un individuo passare dalle offese agli agenti di polizia locale a una fuga contromano, culminata con una denuncia ufficiale. L’increscioso evento, avvenuto lo scorso maggio sul Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, evidenzia la crescente necessità di rispetto e legalità sulle nostre strade. Per rimanere aggiornato su queste notizie e molto altro, iscriviti al canale WhatsApp di...

Si ferma sul Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi e inizia a insultare gli agenti della polizia locale senza motivo. L'episodio di oltraggio a pubblico ufficiale si è verificato nello scorso mese di maggio, al chilometro 8+500, in località Gualdo. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dagli insulti agli agenti alla fuga contromano: scatta la denuncia

In questa notizia si parla di: Agenti Dagli Insulti Agli

Paura in aeroporto, il 90enne Padre Michel scompare per ore fra i terminal: rintracciato dagli agenti - Un episodio di panico ha scosso l'aeroporto quando il 90enne padre Michel, in viaggio da Vienna per visitare la sorella, è scomparso per ore fra i terminal.

Fermata improvvisa, insulti agli agenti della Polizia Locale e fuga contromano: denunciato - Un episodio di oltraggio a pubblico ufficiale si è verificato lo scorso 5 maggio 2025 sul Raccordo Autostradale ... Leggi su cronacacomune.it

Insulti social agli agenti. Linea dura del sindaco - Ha suscitato parecchio clamore in città il video pubblicato online da un fanese su un noto gruppo Facebook, in cui insultava duramente due agenti della Polizia locale (con epiteti irripetibili ... Leggi su msn.com

Insulti social agli agenti. Linea dura del sindaco - Ha suscitato parecchio clamore in città il video pubblicato online da un fanese su un noto gruppo Facebook, in cui... Leggi su ilrestodelcarlino.it