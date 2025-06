Da Picasso a Warhol | i capolavori in ceramica sbarcano a Monreale

Dalla genialità di Picasso alla rivoluzione di Warhol, i capolavori in ceramica invadono Monreale con una mostra evento imperdibile. Un’occasione unica per scoprire l’arte del '900 che riaccende la Sala Novelli come cuore pulsante della cultura normanna. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria esperienza che unisce passato e presente in un dialogo senza tempo.

Una mostra evento che unisce i grandi nomi del '900 e segna la rinascita della Sala Novelli come cuore culturale del complesso normanno

