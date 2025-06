Da Picasso a Warhol | i capolavori in ceramica sbarcano a Monreal

Da Picasso a Warhol, i capolavori in ceramica conquistano Monreale in una mostra evento imperdibile. Un viaggio tra arte e innovazione che riaccende la Sala Novelli come cuore pulsante della scena culturale del 900, offrendo al pubblico un'esperienza unica di bellezza e creatività. Non perdere l'occasione di immergerti in questa straordinaria esposizione che celebra i grandi nomi e la rinascita artistica della città.

Una mostra evento che unisce i grandi nomi del '900 e segna la rinascita della Sala Novelli come cuore culturale del complesso normanno

