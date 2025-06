Da Livorno a Napoli il sogno di Luca Marianucci Chi è il difensore che ha stregato Conte

Da Livorno a Napoli, il sogno di Luca Marianucci prende forma: il giovane difensore, già stregato da Conte, si prepara a volare alto nel mondo azzurro. Dopo una stagione brillante con l’Empoli, il suo talento ha convinto anche il club campione d’Italia, che ha deciso di scommettere su di lui con un affare da 9 milioni di euro. Fosse per lui, inizierebbe il ritiro già domani, perché il suo cuore batte già per la nuova avventura.

Livorno, 9 giugno 2025 – Le visite mediche sono già programmate, il contratto è pronto. E il sogno azzurro di Luca Marianucci, livornese doc, di mestiere difensore, è pronto a decollare. Dopo una stagione da protagonista con la maglia dell’Empoli, il 20enne firmerà col Napoli. Il club campione d’Italia lo ha acquistato per 9 milioni di euro: "Fosse per me inizierei il ritiro già domani. Sono in vacanza, ma la testa e i pensieri sono già proiettati all'avventura che sta per incominciare". Marianucci, intervistato su nicoloschira.com, ha raccontato tutta la sua emozione. "Quando ho saputo del Napoli, per festeggiare ho invitato tutti i miei amici e la mia famiglia a cena. 🔗 Leggi su Lanazione.it