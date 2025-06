Da Jenna Ortega per Dior Beauty a Gillian Anderson per L' Oréal Paris ecco i volti che raccontano empowerment in bellezza

Da Jenna Ortega per Dior Beauty a Gillian Anderson per L'Oréal Paris, i volti che incarnano empowerment e bellezza autentica si susseguono, raccontando storie di trasformazione e valori condivisi. Le testimonial della PE 2025 non sono solo volto del prodotto, ma vere e proprie ambasciatrici di visioni che ispirano e coinvolgono. Questi personaggi uniscono icone iconiche, voci emergenti e volti globali, rendendo il mondo della bellezza un palcoscenico di inclusione e innovazione.

C he si tratti di icone senza tempo, voci emergenti o volti pop globali, le nuove testimonial beauty PE 2025 non si limitano a rappresentare un prodotto: incarnano visioni, valori e trasformazioni. Dai messaggi di empowerment lanciati da Gillian Anderson con L’Oréal Paris alla bellezza autentica di Kate Winslet per Oslo Skin Lab, fino all’energia inclusiva di Gaia Gozzi per Lancôme e alla sensualità scolpita di Georgina Rodríguez per Charlotte Tilbury, il mondo della cosmesi continua ad allargare i suoi orizzonti. Winslet, Fonda, Longoria, Bebe Vio: le testimonial L’Oréal Paris per il mese dell’autostima X Testimonial beauty PE 2025: Gillian Anderson nuova global ambassador di L’Oréal Paris. 🔗 Leggi su Iodonna.it