Dà in escandescenze in un locale poi spinte e calci ai carabinieri | arrestata

Un episodio di grande tensione si è verificato questa mattina a Cividale del Friuli, quando una donna brasiliana del 1977 ha scatenato il caos nel locale Le Tre Pietre, opponendosi con veemenza all’intervento delle forze dell’ordine. La sua escalation di escandescenze, culminata in spinte e calci ai carabinieri, ha portato al suo arresto per resistenza e danneggiamento aggravato. Un episodio che evidenzia l’importanza di mantenere la calma anche nelle situazioni più tese.

Questa mattina una donna di origine straniera è stata arrestata in un locale di Cividale del Friuli per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Si tratta di una brasiliana classe 1977 e residente a Cividale, che disturbava i clienti della pizzeria Le tre pietre di via.

