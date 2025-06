Da icona dell’ambiente ad attivista scomoda | niente Gaza per Greta Thunberg

Da icona dell’ambiente a attivista scomoda: niente Gaza per Greta Thunberg. Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno intercettato la nave Madleen, diretta a Gaza con attivisti e giornalisti a bordo, in acque internazionali. Un episodio che mette in luce le tensioni e le sfide del suo impegno, dimostrando come il suo coraggio nel difendere i diritti umani possa scatenare reazioni forti e controversie internazionali. La sua voce, più forte che mai, continua a risuonare nel mondo.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno intercettato la Madleen, la nave diretta a Gaza con a bordo attivisti e giornalisti, in acque internazionali. L’incidente, avvenuto poco dopo l’1 di notte ora locale, ha visto quattro motoscafi israeliani circondare la nave, situata a circa 100 miglia da Gaza. I membri dell’equipaggio hanno riferito che droni hanno spruzzato una sostanza bianca su di loro prima che venisse ordinato di gettare i telefoni cellulari in mare. Un video ha catturato l’equipaggio con le mani alzate in segno di resa poco prima che le comunicazioni fossero interrotte. Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato che il gruppo è stato portato al porto di Ashdod per essere interrogato. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Da icona dell’ambiente ad attivista scomoda: niente Gaza per Greta Thunberg

