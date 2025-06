Da Amal Clooney a Nicole Scherzinger | i beauty look dei Tony Awards 2025

i giovani talenti di Hollywood, fino a icone come Nicole Scherzinger. I beauty look dei Tony Awards 2025 hanno portato un mix di eleganza, audacia e innovazione, lasciando il pubblico e gli esperti di stile senza fiato. Dalle acconciature sofisticate ai make-up scintillanti, ecco le tendenze più belle e ispiratrici della serata, che continuano a dominare le discussioni di moda e bellezza. Scopriamo insieme i dettagli che hanno fatto di questa edizione un vero spettacolo di stile.

Anche quest’anno i Tony Awards, i premi più importanti del mondo del teatro, in scena alla Radio City Music Hall di New York, hanno riservato molte sorprese sul red carpet dal punto di vista dello stile. Tante le celebrity che hanno calcato il tappeto rosso regalando una carrellata di beauty look da cui prendere spunto. Alla cerimonia hanno partecipato volti noti di Hollywood, da George Clooney con la moglie Amal passando per Sadie Sink, star di Stranger Things, Cynthia Erivo e Sarah Paulson. I migliori beauty look dei Tony Awards: Amal Clooney e Nicole Sherzinger. Proprio quello di Amal Clooney spicca tra i migliori beauty look dei Tony Awards. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Da Amal Clooney a Nicole Scherzinger: i beauty look dei Tony Awards 2025

In questa notizia si parla di: Beauty Look Amal Clooney

Ancona, l’arma nel beauty case assieme ai trucchi: denunciata una donna - Ancona, 12 maggio 2025 — La Questura di Ancona ha avviato un'importante operazione di dismissione, inviando oltre 200 armi al Cerimant dell’Esercito di Padova per la rottamazione.

Da Amal Clooney a Nicole Scherzinger: i beauty look dei Tony Awards 2025 - Da Amal Clooney a Nicole Sherzinger: i migliori beauty look dei Tony Awards e le star sul red carpet. Leggi su amica.it

George e Amal Clooney: baci appassionati e grande ironia sul red carpet dei Tony Awards - Ai Tony Awards 2025 Amal e George Clooney hanno rubato la scena a tutti. Leggi su amica.it

Amal Clooney dazzles in white gown dripping with pearls as she joins George on Tony Awards red carpet - shoulder gown, while her husband George Clooney opted for a classic tuxedo at the 2025 Tony Awards ... Leggi su news.meaww.com