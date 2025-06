Cybersecurity l’Italia sempre più vulnerabile | 357 attacchi in un anno l’anello debole è l’uomo L’evento gratuito di Reti per imparare a difendersi

invitano a un evento gratuito dedicato alla cybersecurity, per imparare come difendersi efficacemente e proteggere ciò che conta di più. La sicurezza digitale è una responsabilità condivisa: scopri le strategie per rafforzare la tua difesa e affrontare con fiducia le minacce del mondo digitale. Non perdere questa occasione di formazione e consapevolezza, perché in guerra come nella vita, la prima linea di difesa riguarda sempre noi stessi.

L’Italia è sempre più esposta alle minacce informatiche. I dati del Rapporto Clusit 2025 parlano chiaro: tra il 2020 e il 2024 c’è stato un attacco grave quasi ogni giorno e solo nell’ultimo anno il nostro Paese ha subito 357 incidenti informatici, quasi il 39% del totale degli ultimi 5 anni. E il vero anello debole della sicurezza informatica in tutti questi casi non è stato un software, ma l’uomo. Partendo da questa consapevolezza, Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting specializzata in System Integration, ha organizzato un incontro gratuito dal titolo “ Come creare una Human Centric Security Strategy per la tua azienda “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cybersecurity, l’Italia sempre più vulnerabile: “357 attacchi in un anno, l’anello debole è l’uomo”. L’evento gratuito di Reti per imparare a difendersi

