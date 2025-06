Cyberattacchi e sicurezza percepita Cosa c’è da fare sulla Difesa secondo Crosetto e la Fondazione Einaudi

In un panorama in continua evoluzione come quello della sicurezza digitale, il dibattito tra cyberattacchi e percezione della sicurezza diventa cruciale. Secondo Crosetto e la Fondazione Einaudi, l’Italia si trova divisa su come affrontare questa sfida: mantenere, aumentare o ridurre gli investimenti nella difesa. Ma cosa fare davvero per proteggere il nostro Paese? È tempo di trovare risposte condivise e strategie efficaci per rafforzare la nostra difesa digitale e fisica.

Poco più di un italiano su tre (33,4%) ritiene che l’Italia debba mantenere l’attuale livello di spesa per il comparto della difesa, mentre il 31,4% è favorevole a un aumento degli investimenti nello stesso settore e il 23,0% pensa che, al contrario, si dovrebbe spendere di meno. Insomma un’Italia che si spacca su tre livelli, rendendo fra l’altro ancor più evidente la mancanza di consenso su quale debba essere la priorità strategica del Paese. È queso uno dei dati più significativi del sondaggio condotto da Euromedia Research che accompagna lo studio “Difesa, l’industria necessaria” commissionato dalla Fondazione Luigi Einaudi e curato da Alberto Pagani. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cyberattacchi e sicurezza percepita. Cosa c’è da fare sulla Difesa secondo Crosetto (e la Fondazione Einaudi)

In questa notizia si parla di: Difesa Cyberattacchi Sicurezza Percepita

Cyberattacchi e sicurezza percepita. Cosa c’è da fare sulla Difesa secondo Crosetto (e la Fondazione Einaudi) - Poco più di un italiano su tre (33,4%) ritiene che l’Italia debba mantenere l’attuale livello di spesa per il comparto della difesa, mentre il 31,4% è favorevole a un aumento degli investimenti nello ... Leggi su formiche.net

«Cyberattacchi e disinformazione richiedono un adattamento tecnologico. Dobbiamo rafforzare la difesa» - Minaccia nucleare, minacce ibride, come cyberattacchi e disinformazione ... Leggi su panorama.it

Materia Grigia, il confronto sulla sicurezza e legittima difesa - Hanno quindi analizzato il tema della criminalità giovanile e l'insicurezza percepita rispetto alla realtà dei dati ... Leggi su tg24.sky.it