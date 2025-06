Cuoio di Toscana | 40 Anni di Eccellenza Sostenibile che Veste il Mondo

Il Cuore Pulsante del Made in Italy di qualità, il Cuoio di Toscana festeggia 40 anni di eccellenza sostenibile, un percorso che ha portato il distretto toscano a conquistare il mondo con prodotti di lusso e innovazione. Un traguardo che testimonia passione, tradizione e rispetto per l’ambiente, elementi fondamentali per scrivere il futuro della pelle toscana. Il Cuoio di Toscana è pronto a continuare a sorprendere, mantenendo viva la sua leggenda.

Il distretto conciario toscano, simbolo globale del Made in Italy di qualità, celebra un traguardo straordinario: i 40 anni del Consorzio Cuoio di Toscana. Fondato nel 1985, il consorzio riunisce le principali concerie del Comprensorio che producono cuoio, rappresentando oggi oltre l'95% della produzione nazionale e circa l'80% di quella europea.

