Culle sempre più vuote in Bergamasca ma non in tutti i paesi

Le culle della Bergamasca piangono ancora vuote nel 2024, con aree più colpite di altre. L’analisi rivela un trend inarrestabile di declino delle nascite, anche se la pianura orientale si distingue per un tasso più elevato. Eppure, alcune valli sembrano resistere alla tendenza, offrendo un barlume di speranza per il futuro della regione. Ma cosa sta realmente influenzando questa dinamica?

Anche nel 2024, in provincia di Bergamo, è proseguito il calo di nascite. Nella pianura orientale il tasso di natalità più alto, in coda la Val di Scalve.

