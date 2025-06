Ct Nazionale Ranieri per mettere tutti d’accordo | si va verso il doppio ruolo

Claudio Ranieri si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera, con un ruolo ambizioso che unisce le forze della Nazionale e della Roma. Con l’approvazione dei Friedkin e la fiducia della Federazione, il tecnico potrebbe diventare il primo a ricoprire un doppio incarico, portando esperienza e strategia in entrambe le squadre. La sua nomina rappresenta un'innovazione nel calcio italiano, unendo competenza e passione per conquistare nuovi traguardi.

Claudio Ranieri, col benestare dei Friedkin, sarebbe pronto a dire sì alla proposta della Federazione: sarĂ lui il prossimo ct della Nazionale italiana. Ruolo che condividerĂ con quello nel club giallorosso. Quella di questa sera contro la Moldavia sarĂ l’ultima partita come commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio di Luciano Spalletti. “Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico dopo la partita contro la Moldavia. Risolveremo il contratto. Non avevo intenzione di mollare, ma mi assumo la responsabilità ”. Parole quelle pronunciate in conferenza stampa nei giorni scorsi dall’ex allenatore del Napoli, che certificano la rottura e aprono ufficialmente il casting per il nuovo commissario tecnico dell’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it