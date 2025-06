Cronoscalata Catania-Etna mercoledì 11 giugno la presentazione ufficiale dell' evento

L’anticipazione cresce: il conto alla rovescia per la 48ª Catania-Etna, la cronoscalata più iconica della Sicilia, sta per entrare nel vivo. Dal 13 al 15 giugno, i motori torneranno a rombare ai piedi del maestoso vulcano Etna, regalando emozioni senza tempo. Mercoledì 11 giugno alle ore 11.00, presso il Comune di Nicolosi, si terrà la presentazione ufficiale dell’evento, un’occasione da non perdere per scoprire tutti i dettagli di questa spettacolare sfida.

Al via le iscrizioni per la Catania-Etna, la storica cronoscalata in programma dal 13 al 15 giugno - Dopo un'attesa che scalda i motori, le iscrizioni per la 48ª edizione della Catania-Etna sono finalmente aperte! Questo storico evento, in programma dal 13 al 15 giugno, rappresenta non solo una sfida avvincente per piloti e appassionati, ma anche un momento di celebrazione per il motorsport siciliano.

