Crolla un albero in centro a Milano uomo finisce in ospedale

Un episodio inatteso ha scuotuto il cuore di Milano: un albero crollato improvvisamente in pieno centro ha ferito lievemente un uomo di 54 anni, trasportato d'urgenza in ospedale. La tranquilla notte si è trasformata in un fragoroso allarme, con sirene e code di emergenza. La sicurezza e la tutela degli spazi pubblici restano una priorità , mentre le indagini chiariranno le cause di questa vicenda che ha sconvolto la città .

Il crollo improvviso, poi le sirene delle ambulanze arrivate in codice rosso. Un uomo di 54 anni è rimasto leggermente ferito dopo essere stato colpito di striscio dal crollo di una pianta in piazza Maria Adelaide di Savoia a Milano (zona Porta Venezia) nella notte tra domenica e lunedì 9 giugno.

