Cristina D' Avena e i Gem Boy alla festa patronale di Torremaggiore

In occasione della festa patronale in onore di San Sabino, a Torremaggiore arriva Cristina D’Avena. L’appuntamento è per il 15 giugno alle 22 in piazza Incoronazione. Ad accompagnarla sul palco ci saranno i Gem Boy, band bolognese famosa per la creazione di cover parodistiche di canzoni famose. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it