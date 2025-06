Cristiano Ronaldo un’altra pagina di storia | il suo Portogallo vince la Nations League

Cristiano Ronaldo scrive un’altra pagina di storia, guidando il Portogallo alla vittoria nella Nations League e confermando il suo ruolo di leggenda vivente. Al Munich Football Arena di Monaco, le due rivali iberiche si sfidano in una finalissima carica di emozioni e tensione. La posta in gioco è alta per entrambe, ma solo uno può emergere trionfante: questa è la notte di Ronaldo, la notte del Portogallo.

Cristiano Ronaldo continua a scrivere la storia con la sua Nazionale, il Portogallo batte la Spagna in Nations League. Al Munich Football Arena di Monaco è andata in scena la quarta finale nella storia della Nations League. A questo punto della competizione sono arrivate due nazionali vicine geograficamente, ma ben lontane patriotticamente. Sia Portogallo che Spagna infatti hanno un'alta posta in gioca. Entrambe hanno la possibilità di vincere il titolo per la seconda volta in una sfida equilibrata ma complessa, sfida in cui grandi titani calcistici si incontreranno e scontreranno. Da un lato il Portogallo, che ha appena eliminato la Germania di Nagelsmann grazie alle reti di Conceição e dell'intramontabile Cristiano Ronaldo, che continua a collezionare l'ennesima presenza in nazionale.