Cristiano Ronaldo un altro trofeo nella sua bacheca infinita | si fa male non guarda i rigori e poi piange di gioia | Primapagina

Cristiano Ronaldo, protagonista di emozioni travolgenti, aggiunge un altro trofeo alla sua immensa bacheca: la conquista della Nations League. Tra momenti di dolore e pura felicità , il campione di 40 anni dimostra ancora una volta perché è considerato uno dei migliori di sempre. La sua storia, fatta di successi e sacrifici, si arricchisce di un nuovo capitolo che conferma il suo status leggendario. Una vittoria che resterà impressa nella memoria di tutti gli appassionati di calcio.

2025-06-08 23:51:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Cristiano Ronaldo, un altro trofeo nella sua bacheca infinita: si fa male, non guarda i rigori e poi piange di gioia Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Cristiano Ronaldo aggiunge la Nations League alla sua bacheca infinita: si fa male, non guarda i.. AFP via Getty Images Un ragazzo di 40 anni che vince il suo 36esimo trofeo in carriera può piangere di gioia? Può vivere i calci di rigore di una “misera” (se confrontata a tutto quel che ha vinto con Manchester United e soprattutto Real Madrid, a livello individuale e di squadra) Nations League, peraltro giĂ vinta nel 2019, senza nemmeno il coraggio di guardare? Sì, se il ragazzo in questione si chiama Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Cristiano Ronaldo, un altro trofeo nella sua bacheca infinita: si fa male, non guarda i rigori e poi piange di gioia | Primapagina

In questa notizia si parla di: Cristiano Ronaldo Altro Trofeo

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - In un'intervista telefonica esclusiva, Mario Balotelli esprime la sua visione sul calcio moderno e la sua carriera, sottolineando di non avere nulla da invidiare a leggende come Messi e Cristiano Ronaldo.

Wow che squadra il Portogallo che qualità di giocatori per un paese così piccolo. Un altro trofeo per l’eterno Cristiano Ronaldo? #CR7 #Cristiano #Ronaldo #Portugal #NationsLeague #PortugalSpain Partecipa alla discussione

Per la seconda volta dopo #Euro2016, il #Portogallo vince un trofeo con #CristianoRonaldo uscito per infortunio. #Spagna due volte in vantaggio, due volte raggiunta e ko ai rigori: errore decisivo di #Morata. La #NationsLeague è lusitana, prima Nazionale a v Partecipa alla discussione

Cristiano Ronaldo, un altro trofeo nella sua bacheca infinita: si fa male, non guarda i rigori e poi piange di gioia - Un ragazzo di 40 anni che vince il suo 36esimo trofeo in carriera può piangere di gioia? Leggi su msn.com

Cristiano Ronaldo, gli infortuni prima del trionfo: dagli Europei 2016 alla Nations League 2025 - Nella finale di Nations League contro la Francia, ancora una volta, un infortunio lo costringe a lasciare il campo. Leggi su gianlucadimarzio.com

Ronaldo piange dopo il trionfo del Portogallo in Nations League: non guarda i rigori, poi crolla - Decisivi i calci di rigore, con l'errore di Morata che è costato carissimo alle Furie rosse ... Leggi su fanpage.it