Cristiano Ronaldo sul Mondiale 2026 | Sono più vicino alla fine che all’inizio

Cristiano Ronaldo, icona indiscussa del calcio mondiale, si trova ormai alle soglie della fine della sua straordinaria carriera, ma il suo spirito competitivo rimane intatto. Durante la conferenza post vittoria della Nations League con il Portogallo, ha dichiarato: “Manca ancora un anno, non so se ci sarò o cosa succederà , ma non smetto ora.” La sua determinazione ci ricorda che, nel calcio come nella vita, la passione non si spegne mai.

