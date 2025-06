Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter | contratto fino al 2027

L’attesa è finita: Cristian Chivu è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore dell’Inter, con un contratto fino al 2027. Dopo aver deliziato i tifosi come difensore e aver già avuto due esperienze in panchina, Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia nerazzurra. La sua nomina segna una svolta importante per il club, che conta su di lui per rilanciare la squadra e conquistare nuovi successi.

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’ Inter. I tifosi aspettavano soltanto l’ufficialità dopo il primo confronto avuto a inizio giugno. La società ha scelto l’ex difensore come guida dopo l’addio di Simone Inzaghi, nonostante il primo tentativo per portare in nerazzurro Cesc Fabregas, rimasto al Como. Chivu ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Per lui si tratta della terza avventura all’Inter, dopo la prima da calciatore (è stato protagonista del Triplete nel 2010) e la seconda da allenatore delle formazioni giovanili. L’Inter: «Chivu legato indissolubilmente ai colori nerazzurri». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter: contratto fino al 2027

