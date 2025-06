Crisi Italia l’attacco di Arrigo Sacchi | Da noi è sempre colpa dei ct o forse va rivisto qualcosa nel nostro calcio?

Arrigo Sacchi solleva una riflessione importante sul calcio italiano, mettendo in discussione le responsabilità e i modelli attuali. Le sue parole, pronunciate a La Gazzetta dello Sport, invitano a un’analisi più profonda sulle cause della crisi azzurra. È tempo di interrogarsi se il problema sia sempre nei nostri allenatori o se ci siano radici più profonde da affrontare per risollevare il movimento calcistico nazionale.

Nel corso di un commento a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, Arrigo Sacchi, ha commentato gli ultimi episodi che stanno vedendo protagonista l’Italia. DICHIARAZIONI – «C’è materia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Crisi Italia, l’attacco di Arrigo Sacchi: «Da noi è sempre colpa dei ct o forse va rivisto qualcosa nel nostro calcio?»

