Crisi dell' auto la Francia è peggio dell' Italia

Nei primi cinque mesi del 2025 più di 722mila vetture vendute nel nostro Paese contro le poco meno di 673mila transalpine.

Crisi dell'auto non è solo europea: Nissan taglia il 15% della forza lavoro - La crisi del settore automotive non investe solo l'Europa: Nissan ha annunciato una drastica ristrutturazione, tagliando 7 stabilimenti e il 15% della sua forza lavoro.

Nei primi cinque mesi del 2025 più di 722mila vetture vendute nel nostro Paese contro le poco meno di 673mila transalpine

Altro che crisi, l'Italia vende più auto della Francia per la prima volta nella storia - Il sorpasso sulla Francia è un segnale importante, ma non racconta una ripresa: dice piuttosto che altrove si è frenato troppo

Il mercato delle auto è in crisi in Italia? In Francia è anche peggio. Ecco perché - L'industria automobilistica francese sta attraversando la crisi peggiore dal 1960, con livelli di produzione inferiori del 25% rispetto al 2019.